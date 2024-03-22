Сперанская (Августова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанская (Августова) Людмила Александровна

Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

?.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1859

Отец: Августов Александр Яковлевич

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Сперанский Федор Михайлович

Рождение ребёнка
02.12.1877

Дочь: Востокова Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Сперанский Федор Михайлович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1880

Дочь: Державина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Сперанский Федор Михайлович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1881

Сын: Сперанский Михаил Федорович

Отец ребёнка: Сперанский Федор Михайлович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1882

Сын: Сперанский Всеволод Федорович

Отец ребёнка: Сперанский Федор Михайлович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
03.07.1891

Дочь: Голованова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Сперанский Федор Михайлович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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