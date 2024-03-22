Сперанская (Августова) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения?.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1859
Отец: Августов Александр Яковлевич
Бракосочетание
23.01.1877
Рождение ребёнка
02.12.1877
Дочь: Востокова Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Сперанский Федор Михайлович
Рождение ребёнка
16.12.1880
Дочь: Державина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Сперанский Федор Михайлович
Рождение ребёнка
22.10.1881
Сын: Сперанский Михаил Федорович
Отец ребёнка: Сперанский Федор Михайлович
Рождение ребёнка
21.11.1882
Сын: Сперанский Всеволод Федорович
Отец ребёнка: Сперанский Федор Михайлович
Рождение ребёнка
03.07.1891
Дочь: Голованова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Сперанский Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно