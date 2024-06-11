Степанида Петрова
Место рождения
Дата рождения12.11.1777 ст.
Дата смерти03.06.1812 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1777 ст.
Отец: Петр Тимофеев
Мать: не указана
ФС МК сн 79 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-V7Z?i=78&wc=Q866-FP9%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378060001&cc=1921824
Бракосочетание
15.02.1796 ст.
Муж: Макар Потапов
ФС МК сн 238 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX8-9X19?i=237&wc=Q866-F3W%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C376798701&cc=1921824
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Мария Макарова
Отец ребёнка: Макар Потапов
Исповедная 1800 стр 818 2 года
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Авдотья Макарова
Отец ребёнка: Макар Потапов
Исповедная 1804 стр 739 4года
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Катерина Макарова
Отец ребёнка: Макар Потапов
Исповедная 1804 стр 739 2 года
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Макарова
Отец ребёнка: Макар Потапов
Рождение ребёнка
20.04.1807 ст.
Сын: Егор Макаров
Отец ребёнка: Макар Потапов
ФС МК сн 70 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXC-9546?i=69&wc=Q866-XNC%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C375541104&cc=1921824
Рождение ребёнка
1809
Сын: Андрей Макаров
Отец ребёнка: Макар Потапов
Смерть
03.06.1812 ст.
ФС МК сн 87 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJM-6XC?i=86&wc=Q866-K76%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378390101&cc=1921824