деревня Быстрое, деревня Быстрое, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Быстрое

Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
3881Быстрое, с. вл.при оз. Мстине.92641150154Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
С. Быстрое с 12 дер.21Михаил Алекс. Ермолов1245421

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Ящинская волость
958. Быстрое, село бывшее государственное, при озере Мстине, дворов 64, жителей 333, церковь православная

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Ящинская волость
4Быстрое Село661

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Вышневолоцкий район
111068Быстроедеревня57°40'34°31'O-36-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Вышневолоцкий муниципальный район, Садовое сельское поселение
28612447126д Быстроедеревня
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