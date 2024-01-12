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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
План дачи, образовавшейся по специальному межеванию под названием Пустоши Желтухиной. Копия выдана крестьянам деревни Пашина Ящинской волости, Вышневолоцкого уезда Тверск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3882Пашино, д. вл.при оз. Мстине.72470188190Часовня 1.
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
33Пашино901
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
278016Пашинодеревня57°38'34°31'O-36-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28612447166д Пашинодеревня