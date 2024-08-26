Макар Потапов
Место рождения
Дата рождения19.01.1776 ст.
Дата смерти29.12.1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1776 ст.
Отец: Потап Иванович
Мать: Авдотья Ульянова
ФС МК сн 18 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-K5N?i=17&wc=Q866-FPX%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378057101&cc=1921824
Бракосочетание
15.02.1796 ст.
Жена: Степанида Петрова
ФС МК сн 238 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX8-9X19?i=237&wc=Q866-F3W%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C376798701&cc=1921824
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Мария Макарова
Мать ребёнка: Степанида Петрова
Исповедная 1800 стр 818 2 года
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Авдотья Макарова
Мать ребёнка: Степанида Петрова
Исповедная 1804 стр 739 4года
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Катерина Макарова
Мать ребёнка: Степанида Петрова
Исповедная 1804 стр 739 2 года
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Макарова
Мать ребёнка: Степанида Петрова
Рождение ребёнка
20.04.1807 ст.
Сын: Егор Макаров
Мать ребёнка: Степанида Петрова
ФС МК сн 70 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXC-9546?i=69&wc=Q866-XNC%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C375541104&cc=1921824
Рождение ребёнка
1809
Сын: Андрей Макаров
Мать ребёнка: Степанида Петрова
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Герасим Макаров
Мать ребёнка: Лукерья Михайловна
Исповедная 1816 стр 850 1 год
Рождение ребёнка
28.09.1816 ст.
Дочь: Устина Макарова
Мать ребёнка: Лукерья Михайловна
ФС МК сн 219 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-3CH?i=218&wc=Q866-F66%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377302401&cc=1921824
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Пелагея Макарова
Мать ребёнка: Лукерья Михайловна
Исповедная 1822 стр 944 4 года
Рождение ребёнка
18.03.1819 ст.
Сын: Гавриил Макарович
Мать ребёнка: Лукерья Михайловна
ФС МК сн 91 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXD-CYJ?i=90&wc=Q866-FCM%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377368301&cc=1921824
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Анна Макарова
Мать ребёнка: Лукерья Михайловна
Исповедная 1822 стр 944 1 год
Рождение ребёнка
11.12.1821 ст.
Дочь: Ульяна Макаровна
Мать ребёнка: Лукерья Михайловна
ФС МК сн 110 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN1-1CH?i=109&wc=Q866-K38%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378408501&cc=1921824
Смерть
29.12.1823 ст.
МК стр 1097