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Макар Потапов

Место рождения

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.01.1776 ст.

Дата смерти

29.12.1823 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1776 ст.

Отец: Потап Иванович

Мать: Авдотья Ульянова

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 18 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-K5N?i=17&wc=Q866-FPX%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378057101&cc=1921824
Бракосочетание
15.02.1796 ст.

Жена: Степанида Петрова

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 238 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX8-9X19?i=237&wc=Q866-F3W%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C376798701&cc=1921824
Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Мария Макарова

Мать ребёнка: Степанида Петрова

Исповедная 1800 стр 818 2 года
Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: Авдотья Макарова

Мать ребёнка: Степанида Петрова

Исповедная 1804 стр 739 4года
Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Катерина Макарова

Мать ребёнка: Степанида Петрова

Исповедная 1804 стр 739 2 года
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Макарова

Мать ребёнка: Степанида Петрова

Рождение ребёнка
20.04.1807 ст.

Сын: Егор Макаров

Мать ребёнка: Степанида Петрова

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 70 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXC-9546?i=69&wc=Q866-XNC%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C375541104&cc=1921824
Рождение ребёнка
1809

Сын: Андрей Макаров

Мать ребёнка: Степанида Петрова

Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Герасим Макаров

Мать ребёнка: Лукерья Михайловна

Исповедная 1816 стр 850 1 год
Рождение ребёнка
28.09.1816 ст.

Дочь: Устина Макарова

Мать ребёнка: Лукерья Михайловна

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 219 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-3CH?i=218&wc=Q866-F66%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377302401&cc=1921824
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Пелагея Макарова

Мать ребёнка: Лукерья Михайловна

Исповедная 1822 стр 944 4 года
Рождение ребёнка
18.03.1819 ст.

Сын: Гавриил Макарович

Мать ребёнка: Лукерья Михайловна

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 91 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXD-CYJ?i=90&wc=Q866-FCM%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377368301&cc=1921824
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Анна Макарова

Мать ребёнка: Лукерья Михайловна

Исповедная 1822 стр 944 1 год
Рождение ребёнка
11.12.1821 ст.

Дочь: Ульяна Макаровна

Мать ребёнка: Лукерья Михайловна

Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 110 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN1-1CH?i=109&wc=Q866-K38%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378408501&cc=1921824
Смерть
29.12.1823 ст.
Пашино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
МК стр 1097

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