Петр Тимофеев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петр Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1777 ст.

Дочь: Степанида Петрова

Мать ребёнка: не указана

Быстрое, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 79 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-V7Z?i=78&wc=Q866-FP9%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378060001&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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