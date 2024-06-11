Петр Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1777 ст.
Дочь: Степанида Петрова
Мать ребёнка: не указана
Быстрое, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 79 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-V7Z?i=78&wc=Q866-FP9%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378060001&cc=1921824
Смерть
Неизвестно