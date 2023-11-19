Багдасарян Егише (Татул) Карапетович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багдасарян Егише (Татул) Карапетович

Место рождения

с. Агбаш

Дата рождения

06.09.1903

Дата смерти

26.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1903

Отец: Багдасарян Карапет Саядович

Мать: Астхик Айрапетян

с. Агбаш
Рождение ребёнка
1925

Дочь: ? Егишевна

Мать ребёнка: Тамарик

с. Агбаш
Рождение ребёнка
24.09.1935

Сын: Багдасаров Завен Егишевич

Мать ребёнка: Маркарян Анаида Григорьевна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1946

Сын: Багдасарян Генарик Егишевич

Мать ребёнка: Маркарян Анаида Григорьевна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркарян Анаида Григорьевна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамарик

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамарик

Смерть
26.06.1992
Тбилиси, ქ. თბილისი
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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