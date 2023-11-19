Багдасарян Егише (Татул) Карапетович
Место рожденияс. Агбаш
Дата рождения06.09.1903
Дата смерти26.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1903
Отец: Багдасарян Карапет Саядович
Мать: Астхик Айрапетян
с. Агбаш
Рождение ребёнка
1925
Дочь: ? Егишевна
Мать ребёнка: Тамарик
с. Агбаш
Рождение ребёнка
24.09.1935
Сын: Багдасаров Завен Егишевич
Мать ребёнка: Маркарян Анаида Григорьевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Багдасарян Генарик Егишевич
Мать ребёнка: Маркарян Анаида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамарик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамарик
Смерть
26.06.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость