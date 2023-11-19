Багдасарян Карапет Саядович
Место рождения
Дата рождения08.08.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1876 ст.
Отец: Саяд Багдасарян
Мать: Гариане Ованесян
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: (Багдасарян) Ноемзар
Мать ребёнка: Астхик Айрапетян
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович
Мать ребёнка: Астхик Айрапетян
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.
Сын: Багдасарян Завен (Тиран) Карапетян
Мать ребёнка: Астхик Айрапетян
Рождение ребёнка
01.10.1916 ст.
Дочь: (Багдасарян) Нуния Карапетовна
Мать ребёнка: Астхик Айрапетян
Смерть
Неизвестно