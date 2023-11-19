Астхик Айрапетян
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: (Багдасарян) Ноемзар
Отец ребёнка: Багдасарян Карапет Саядович
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович
Отец ребёнка: Багдасарян Карапет Саядович
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.
Сын: Багдасарян Завен (Тиран) Карапетян
Отец ребёнка: Багдасарян Карапет Саядович
Рождение ребёнка
01.10.1916 ст.
Дочь: (Багдасарян) Нуния Карапетовна
Отец ребёнка: Багдасарян Карапет Саядович
Смерть
1921