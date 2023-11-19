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Астхик Айрапетян

Место рождения

Аревшат, Община Аревшат, Араратская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аревшат, Община Аревшат, Араратская область
Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: (Багдасарян) Ноемзар

Отец ребёнка: Багдасарян Карапет Саядович

Аревшат, Община Аревшат, Араратская область
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович

Отец ребёнка: Багдасарян Карапет Саядович

Аревшат, Община Аревшат, Араратская область
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.

Сын: Багдасарян Завен (Тиран) Карапетян

Отец ребёнка: Багдасарян Карапет Саядович

Аревшат, Община Аревшат, Араратская область
Рождение ребёнка
01.10.1916 ст.

Дочь: (Багдасарян) Нуния Карапетовна

Отец ребёнка: Багдасарян Карапет Саядович

Аревшат, Община Аревшат, Араратская область
Смерть
1921

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