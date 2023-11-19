Тамарик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамарик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багдасарян Алексей Егишевич

Отец ребёнка: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович

Рождение ребёнка
1925 ст.

Дочь: (Багдасарова) ? Егишевна

Отец ребёнка: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович

Аревшат, Община Аревшат, Араратская область
Смерть
Неизвестно

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