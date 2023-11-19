Тамарик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багдасарян Алексей Егишевич
Отец ребёнка: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925 ст.
Дочь: (Багдасарова) ? Егишевна
Отец ребёнка: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович
Аревшат, Община Аревшат, Араратская область
Смерть
Неизвестно