Маркарян (Маркарян) Анаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркарян (Маркарян) Анаида Григорьевна

Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

01.03.1911

Дата смерти

29.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1911

Отец: Маркарян Григорий Закарян

Мать: Маркарян Мариам Александрян

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
24.09.1935

Сын: Багдасаров Завен Егишевич

Отец ребёнка: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1946

Сын: Багдасарян Генарик Егишевич

Отец ребёнка: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович

Тбилиси, ქ. თბილისი
Смерть
29.06.1994
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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