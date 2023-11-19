Маркарян (Маркарян) Анаида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1911
Дата смерти29.06.1994
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1935
Сын: Багдасаров Завен Егишевич
Отец ребёнка: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Багдасарян Генарик Егишевич
Отец ребёнка: Багдасарян Егише (Татул) Карапетович
Смерть
29.06.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно