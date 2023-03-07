Цыганов Данила Трофимов
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Трофим Игнатьев
Мать: Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Цыганов Иван Данилов
Мать ребёнка: Цыганова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Акулина Данилова
Мать ребёнка: Цыганова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Цыганов Александр Данилов
Мать ребёнка: Цыганова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дарья Данилова
Мать ребёнка: Цыганова Марья Васильева
Место жительства
1858
49
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганова Марья Васильева
Смерть
Неизвестно