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Цыганов Данила Трофимов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Трофим Игнатьев

Мать: Настасья Михайлова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Цыганов Иван Данилов

Мать ребёнка: Цыганова Марья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Акулина Данилова

Мать ребёнка: Цыганова Марья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Цыганов Александр Данилов

Мать ребёнка: Цыганова Марья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дарья Данилова

Мать ребёнка: Цыганова Марья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
49
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Марья Васильева

Смерть
Неизвестно
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