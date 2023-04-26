Настасья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Цыганов Данила Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Игнатьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дорофей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Игнатьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Маркел Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Игнатьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрёна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Игнатьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
49
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Игнатьев

Смерть
Неизвестно