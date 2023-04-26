Настасья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Трофим Игнатьев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дорофей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Игнатьев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Маркел Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Игнатьев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрёна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Игнатьев
Место жительства
1858
49
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Игнатьев
Смерть
Неизвестно