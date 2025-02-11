Цыганова Марья Васильева
женский, родилась 1825
умерла Неизвестно
Супруги
Цыганов Данила Трофимов1821 г.р.
Дети
Цыганов Иван Данилов1844 г.р.
Лебедева (Цыганова) Акулина Данилова1847 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Цыганов Иван Данилов
Отец ребёнка: Цыганов Данила Трофимов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лебедева (Цыганова) Акулина Данилова
Отец ребёнка: Цыганов Данила Трофимов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Цыганов Александр Данилов
Отец ребёнка: Цыганов Данила Трофимов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Цыганова) Дарья Данилова
Отец ребёнка: Цыганов Данила Трофимов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно