Цыганова Марья Васильева 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганова Марья Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825

умерла Неизвестно

Супруги
Цыганов Данила Трофимов1821 г.р.
Дети
Цыганов Иван Данилов1844 г.р.
Лебедева (Цыганова) Акулина Данилова1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Данила Трофимов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Цыганов Иван Данилов

Отец ребёнка: Цыганов Данила Трофимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лебедева (Цыганова) Акулина Данилова

Отец ребёнка: Цыганов Данила Трофимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Цыганов Александр Данилов

Отец ребёнка: Цыганов Данила Трофимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Цыганова) Дарья Данилова

Отец ребёнка: Цыганов Данила Трофимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

49

Смерть
Неизвестно

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