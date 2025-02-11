Цыганов Иван Данилов 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганов Иван Данилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1844, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Цыганов Данила Трофимов1821 г.р.
Мать
Цыганова Марья Васильева1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Цыганов Данила Трофимов

Мать: Цыганова Марья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

49

Смерть
Неизвестно

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