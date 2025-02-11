Цыганов Иван Данилов
мужской, родился 1844, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЦыганов Данила Трофимов1821 г.р.
МатьЦыганова Марья Васильева1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Цыганов Данила Трофимов
Мать: Цыганова Марья Васильева
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно