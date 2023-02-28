Трофим Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофим Игнатьев

Трофим Игнатьев

avatar

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Цыганов Данила Трофимов

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дорофей Трофимов

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Маркел Трофимов

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрёна Трофимова

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
49
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Михайлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close