Трофим Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дорофей Трофимов
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Маркел Трофимов
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрёна Трофимова
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
Место жительства
1858
49
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Михайлова
Смерть
Неизвестно