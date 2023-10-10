Евграшенкова (Зернова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.03.1900
Дата смерти27.02.1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1900
Отец: Зернов Иван Иродианов
Мать: Зернова Матрёна Егорова
Бракосочетание
14.02.1926
Судислово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1927
Сын: Евграшенко Валерий Георгиевич
Отец ребёнка: Евграшенков Георгий Фёдорович
Ховрино, Мытищи, Московская область
Смерть
27.02.1973
Москва, город федерального значения Москва