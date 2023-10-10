Евграшенкова (Зернова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграшенкова (Зернова) Лидия Ивановна

Место рождения

Городково, Шаховская, Московская область

Дата рождения

17.03.1900

Дата смерти

27.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1900

Отец: Зернов Иван Иродианов

Мать: Зернова Матрёна Егорова

Городково, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
14.02.1926

Муж: Евграшенков Георгий Фёдорович

Судислово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1927

Сын: Евграшенко Валерий Георгиевич

Отец ребёнка: Евграшенков Георгий Фёдорович

Ховрино, Мытищи, Московская область
Смерть
27.02.1973
Москва, город федерального значения Москва
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