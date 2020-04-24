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Евграшенко Валерий Георгиевич

Место рождения

Селяево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.07.1927

Дата смерти

24.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1927

Отец: Евграшенков Георгий Фёдорович

Мать: Евграшенкова (Зернова) Лидия Ивановна

Селяево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евграшенко (Черняк) Лариса Израилевна

Ховрино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1961

Дочь: Ларина (Евграшенко) Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Евграшенко (Черняк) Лариса Израилевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.04.2020
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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