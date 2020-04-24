Евграшенко Валерий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1927
Дата смерти24.04.2020
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1927
Рождение ребёнка
17.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евграшенко (Черняк) Лариса Израилевна
Ховрино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1961
Дочь: Ларина (Евграшенко) Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Евграшенко (Черняк) Лариса Израилевна
Смерть
24.04.2020
Похороны
Неизвестно