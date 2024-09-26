Евграшенков Георгий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвграшенков Георгий Фёдорович

Евграшенков Георгий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.04.1968

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1926

Жена: Евграшенкова (Зернова) Лидия Ивановна

Судислово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1927

Сын: Евграшенко Валерий Георгиевич

Мать ребёнка: Евграшенкова (Зернова) Лидия Ивановна

Селяево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.04.1968
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.