Евграшенков Георгий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.04.1968
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1926
Судислово, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1927
Сын: Евграшенко Валерий Георгиевич
Мать ребёнка: Евграшенкова (Зернова) Лидия Ивановна
Селяево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.04.1968
Москва, город федерального значения Москва