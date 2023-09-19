Зернов Иван Иродианов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1900
Дочь: Евграшенкова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Зернова Матрёна Егорова
Городково, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно