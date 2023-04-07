Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Степан Григорьевич
Мать: Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно