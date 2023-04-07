Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Степан Григорьевич

Мать: Евфросинья Иванова

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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