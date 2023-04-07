Степан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1651

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1661 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Борис Степанович

Мать ребёнка: Евфросинья Иванова

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Евфросинья Иванова

Рождение ребёнка
1697

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Евфросинья Иванова

Рождение ребёнка
1703

Сын: Петр Степанович

Мать ребёнка: Евфросинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросинья Иванова

Смерть
Неизвестно
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