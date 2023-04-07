Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1651
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Борис Степанович
Мать ребёнка: Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Евфросинья Иванова
Рождение ребёнка
1703
Сын: Петр Степанович
Мать ребёнка: Евфросинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросинья Иванова
Смерть
Неизвестно