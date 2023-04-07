Евфросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1651 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Борис Степанович

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1697

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1703

Сын: Петр Степанович

Отец ребёнка: Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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