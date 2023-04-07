Евфросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1691
Сын: Борис Степанович
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1703
Сын: Петр Степанович
Отец ребёнка: Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Григорьевич
Смерть
Неизвестно