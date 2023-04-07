Ефросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Петр Степанович
Мать: Наталья Михайловна
Бракосочетание
?.07.1759
Муж: Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Парасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Алексеевич
Смерть
Неизвестно