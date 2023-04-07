Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Петр Степанович

Мать: Наталья Михайловна

Бракосочетание
?.07.1759

Муж: Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Парасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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