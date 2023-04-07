Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1703 г.р.

Мать

1708 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Петр Степанович

Мать: Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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