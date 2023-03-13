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Клоковъ Иванъ

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Клоковъ Филиппъ

Мать: Клокова Агрофена Федорова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Клокова Настасья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Клокова Настасья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Клокова Настасья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Клоковъ Исакъ

Мать ребёнка: Клокова Настасья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Настасья Иванова

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