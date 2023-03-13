Клоковъ Иванъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Клоковъ Филиппъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Клокова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Клокова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Клокова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Клоковъ Исакъ
Мать ребёнка: Клокова Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клокова Настасья Иванова