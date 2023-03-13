Клоковъ Филиппъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1703
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Клоковъ Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1736
Сын: Клоковъ Дементей
Мать ребёнка: Клокова Агрофена Федорова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Клоковъ Герасимъ
Мать ребёнка: Клокова Агрофена Федорова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Клоковъ Иванъ
Мать ребёнка: Клокова Агрофена Федорова