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Клоковъ Филиппъ

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1703

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Клоковъ Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Агрофена Федорова

Рождение ребёнка
1736

Сын: Клоковъ Дементей

Мать ребёнка: Клокова Агрофена Федорова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Клоковъ Герасимъ

Мать ребёнка: Клокова Агрофена Федорова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Клоковъ Иванъ

Мать ребёнка: Клокова Агрофена Федорова

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