Клокова Агрофена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клокова Агрофена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоковъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1736

Сын: Клоковъ Дементей

Отец ребёнка: Клоковъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1740

Сын: Клоковъ Герасимъ

Отец ребёнка: Клоковъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1745

Сын: Клоковъ Иванъ

Отец ребёнка: Клоковъ Филиппъ

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