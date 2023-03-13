Клокова Агрофена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клоковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1736
Сын: Клоковъ Дементей
Отец ребёнка: Клоковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Клоковъ Герасимъ
Отец ребёнка: Клоковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1745
Сын: Клоковъ Иванъ
Отец ребёнка: Клоковъ Филиппъ