Клоковъ Дементей
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Клоковъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Клоковъ Иванъ
Мать ребёнка: Клокова Варвара Афонасьева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Клокова) Анна
Мать ребёнка: Клокова Варвара Афонасьева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Клокова) Лукерья
Мать ребёнка: Клокова Варвара Афонасьева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Клоковъ Владимиръ
Мать ребёнка: Клокова Варвара Афонасьева