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Клоковъ Дементей

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Клоковъ Филиппъ

Мать: Клокова Агрофена Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Варвара Афонасьева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Клоковъ Иванъ

Мать ребёнка: Клокова Варвара Афонасьева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Клокова) Анна

Мать ребёнка: Клокова Варвара Афонасьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Клокова) Лукерья

Мать ребёнка: Клокова Варвара Афонасьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Клоковъ Владимиръ

Мать ребёнка: Клокова Варвара Афонасьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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