Клокова Варвара Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клоковъ Дементей
Рождение ребёнка
1760
Сын: Клоковъ Иванъ
Отец ребёнка: Клоковъ Дементей
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Клокова) Анна
Отец ребёнка: Клоковъ Дементей
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Клокова) Лукерья
Отец ребёнка: Клоковъ Дементей
Рождение ребёнка
1771
Сын: Клоковъ Владимиръ
Отец ребёнка: Клоковъ Дементей