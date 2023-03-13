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Клокова Варвара Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоковъ Дементей

Рождение ребёнка
1760

Сын: Клоковъ Иванъ

Отец ребёнка: Клоковъ Дементей

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Клокова) Анна

Отец ребёнка: Клоковъ Дементей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Клокова) Лукерья

Отец ребёнка: Клоковъ Дементей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Клоковъ Владимиръ

Отец ребёнка: Клоковъ Дементей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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