Клоковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Клоковъ Дементей
Рождение ребёнка
1786
Сын: Клоковъ Савелий
Мать ребёнка: Клокова Оксинья Петрова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Клоковъ Алексей
Мать ребёнка: Клокова Оксинья Петрова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Клоковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Клокова Оксинья Петрова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Клоковъ Ефремъ
Мать ребёнка: Клокова Оксинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клокова Оксинья Петрова