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Клоковъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Клоковъ Дементей

Мать: Клокова Варвара Афонасьева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Клоковъ Савелий

Мать ребёнка: Клокова Оксинья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Клоковъ Алексей

Мать ребёнка: Клокова Оксинья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Клоковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Клокова Оксинья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Клоковъ Ефремъ

Мать ребёнка: Клокова Оксинья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Оксинья Петрова

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