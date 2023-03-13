Клокова Оксинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Клоковъ Савелий
Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Клоковъ Алексей
Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Клоковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Клоковъ Ефремъ
Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ