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Клокова Оксинья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Клоковъ Савелий

Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Клоковъ Алексей

Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Клоковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Клоковъ Ефремъ

Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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