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Клоковъ Герасимъ

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Клоковъ Филиппъ

Мать: Клокова Агрофена Федорова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1765

Сын: Клоковъ Кузьма

Мать ребёнка: Клокова Марья Васильева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Клоковъ Матвей

Мать ребёнка: Клокова Марья Васильева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Шеина Онисья Герасимова

Мать ребёнка: Клокова Марья Васильева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Клоковъ Филиппъ

Мать ребёнка: Клокова Марья Васильева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Клоковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Клокова Марья Васильева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Клоковъ Маркелъ

Мать ребёнка: Клокова Марья Васильева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Марья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Анна Иванова

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