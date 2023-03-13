Клоковъ Герасимъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Клоковъ Филиппъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1765
Сын: Клоковъ Кузьма
Мать ребёнка: Клокова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Клоковъ Матвей
Мать ребёнка: Клокова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Шеина Онисья Герасимова
Мать ребёнка: Клокова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Клоковъ Филиппъ
Мать ребёнка: Клокова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Клоковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Клокова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Клоковъ Маркелъ
Мать ребёнка: Клокова Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клокова Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клокова Анна Иванова