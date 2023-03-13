Клокова Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клоковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Клоковъ Кузьма
Отец ребёнка: Клоковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Клоковъ Матвей
Отец ребёнка: Клоковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Шеина (Клокова) Онисья Герасимова
Отец ребёнка: Клоковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Клоковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Клоковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Клоковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Клоковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Клоковъ Маркелъ
Отец ребёнка: Клоковъ Герасимъ