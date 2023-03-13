Клокова Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлокова Марья Васильева

Клокова Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоковъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Клоковъ Кузьма

Отец ребёнка: Клоковъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Клоковъ Матвей

Отец ребёнка: Клоковъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Шеина (Клокова) Онисья Герасимова

Отец ребёнка: Клоковъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Клоковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Клоковъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Клоковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Клоковъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Клоковъ Маркелъ

Отец ребёнка: Клоковъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.