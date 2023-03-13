Клокова Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Клокова) Анна
Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Клокова) Авдотья
Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Клокова) Дарья
Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Клоковъ Исакъ
Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ