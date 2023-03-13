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Клокова Настасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Клокова) Анна

Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Клокова) Авдотья

Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Клокова) Дарья

Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Клоковъ Исакъ

Отец ребёнка: Клоковъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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