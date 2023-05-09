Щепкин Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Щепкин Максим Семенович
Мать: Щепкина Степанида
Рождение ребёнка
06.03.1853
Мать ребёнка: Щепкина Христиния Фотиевна
Рождение ребёнка
09.06.1854
Дочь: Щепкина Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Щепкина Христиния Фотиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно