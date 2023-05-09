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Щепкин Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Щепкин Максим Семенович

Мать: Щепкина Степанида

Рождение ребёнка
06.03.1853

Сын: Щепкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Щепкина Христиния Фотиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1854

Дочь: Щепкина Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Щепкина Христиния Фотиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепкина Христиния Фотиевна

Смерть
Неизвестно