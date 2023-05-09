Щепкин Максим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Щепкин Семен Алексеевич
Мать: Щепкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Щепкина Степанида
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Щепкина Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Щепкина Степанида
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Щепкин Панкрат Максимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щепкина Степанида
Смерть
Неизвестно