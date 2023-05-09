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Щепкин Максим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Щепкин Семен Алексеевич

Мать: Щепкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Щепкин Иван Максимович

Мать ребёнка: Щепкина Степанида

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Щепкина Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Щепкина Степанида

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Щепкин Панкрат Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепкина Степанида

Смерть
Неизвестно