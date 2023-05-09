Щепкин Семен Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиОколо 1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Щепкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Щепкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Щепкин Григорий Семенович
Мать ребёнка: Щепкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Щепкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 26.02.1813
Дочь: Щепкина Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Щепкина Евдокия Ивановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1829