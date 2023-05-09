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Щепкин Семен Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Около 1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Щепкин Семен Семенович

Мать ребёнка: Щепкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Щепкин Моисей Семенович

Мать ребёнка: Щепкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Щепкин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Щепкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Щепкин Максим Семенович

Мать ребёнка: Щепкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 26.02.1813

Дочь: Щепкина Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Щепкина Евдокия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1829
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