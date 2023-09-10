Щепкина Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 или 1805
Дата смерти30.07.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Щепкин Максим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Щепкина (Щепкина) Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Щепкин Максим Семенович
Смерть
30.07.1859
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область