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Щепкина Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 или 1805

Дата смерти

30.07.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 или 1811 г.р.

Дети

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Рождение
1803 или 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепкин Максим Семенович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Щепкин Иван Максимович

Отец ребёнка: Щепкин Максим Семенович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Щепкина (Щепкина) Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Щепкин Максим Семенович

Смерть
30.07.1859
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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