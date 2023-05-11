Щепкина Христиния Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепкина Христиния Фотиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1853

Сын: Щепкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Щепкин Иван Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1854

Дочь: Щепкина Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Щепкин Иван Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепкин Иван Максимович

Смерть
Неизвестно