Скрипник Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1940
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1940
Отец: Скрипник Василий Константинович
Мать: Скрипник Анна
Бракосочетание
30.10.1962
Рождение ребёнка
23.08.1963
Сын: Скрипник Эдуард Фёдорович
Мать ребёнка: Скрипник Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
22.12.1967
Дочь: Лащинина Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Скрипник Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
02.02.1972
Дочь: Никонорова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Скрипник Раиса Григорьевна