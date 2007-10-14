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Скрипник Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1940

Отец: Скрипник Василий Константинович

Мать: Скрипник Анна

Бракосочетание
30.10.1962

Жена: Скрипник Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
23.08.1963

Сын: Скрипник Эдуард Фёдорович

Мать ребёнка: Скрипник Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
22.12.1967

Дочь: Лащинина Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Скрипник Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
02.02.1972

Дочь: Никонорова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Скрипник Раиса Григорьевна

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