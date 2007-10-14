Лащинина (Скрипник) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лащинина (Скрипник) Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1967

Отец: Скрипник Федор Васильевич

Мать: Скрипник Раиса Григорьевна

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