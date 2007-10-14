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Лащинина (Скрипник) Татьяна Фёдоровна
Лащинина (Скрипник) Татьяна Фёдоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.1967
Пол
Женский
Отец
Скрипник Федор Васильевич
1940 г.р.
Мать
Скрипник (Клименко) Раиса Григорьевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1967
Отец:
Скрипник Федор Васильевич
Мать:
Скрипник Раиса Григорьевна
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