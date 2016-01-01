Скрипник Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Скрипник Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Скрипник Анна
Рождение ребёнка
10.06.1940
Сын: Скрипник Федор Васильевич
Мать ребёнка: Скрипник Анна
Пропал без вести (военное)
1943
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрипник Анна
Смерть
1943