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Скрипник Василий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Скрипник Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Скрипник Анна

Рождение ребёнка
10.06.1940

Сын: Скрипник Федор Васильевич

Мать ребёнка: Скрипник Анна

Пропал без вести (военное)
1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрипник Анна

Смерть
1943
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