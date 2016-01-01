Скрипник (Гончарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипник (Гончарова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Скрипник Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Скрипник Василий Константинович

Рождение ребёнка
10.06.1940

Сын: Скрипник Федор Васильевич

Отец ребёнка: Скрипник Василий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипник Василий Константинович

Смерть
1944
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