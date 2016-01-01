Скрипник (Гончарова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Скрипник Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Скрипник Василий Константинович
Рождение ребёнка
10.06.1940
Сын: Скрипник Федор Васильевич
Отец ребёнка: Скрипник Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944