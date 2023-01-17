Никонорова (Скрипник) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1972
Бракосочетание
10.03.1990
Рождение ребёнка
30.04.1990
Дочь: Попелышко Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Никоноров Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.12.1994
Сын: Никоноров Станислав Сергеевич
Отец ребёнка: Никоноров Сергей Сергеевич
Развод
13.10.2017
Бракосочетание
17.11.2018