Никонорова (Скрипник) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонорова (Скрипник) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1972

Отец: Скрипник Федор Васильевич

Мать: Скрипник Раиса Григорьевна

Бракосочетание
10.03.1990

Муж: Никоноров Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
30.04.1990

Дочь: Попелышко Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Никоноров Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
07.12.1994

Сын: Никоноров Станислав Сергеевич

Отец ребёнка: Никоноров Сергей Сергеевич

Развод
13.10.2017

Муж: Никоноров Сергей Сергеевич

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
17.11.2018

Муж: Кукарцев Евгений Александрович

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
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