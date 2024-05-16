Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Малая Кохновка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Иван Терентьевич

Мать: Коваленко Анна Петровна

Малая Кохновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивко Николай Егорович

Отец ребёнка: Ивко Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивко Александр Егорович

Отец ребёнка: Ивко Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ивко) Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Ивко Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивко Егор

Рождение ребёнка
05.04.1946

Дочь: Шевченко (Ивко) Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Ивко Егор

Малая Кохновка
Смерть
15.10.1994

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