Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна
Место рожденияМалая Кохновка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.10.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Малая Кохновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ивко Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ивко Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ивко) Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Ивко Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивко Егор
Рождение ребёнка
05.04.1946
Дочь: Шевченко (Ивко) Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Ивко Егор
Малая Кохновка
Смерть
15.10.1994