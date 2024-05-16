Ивко Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ивко) Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1946
Дочь: Шевченко (Ивко) Ольга Егоровна
Мать ребёнка: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна
Малая Кохновка
Смерть
Неизвестно