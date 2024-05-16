Ивко Егор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИвко Егор

Ивко Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивко Николай Егорович

Мать ребёнка: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивко Александр Егорович

Мать ребёнка: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ивко) Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1946

Дочь: Шевченко (Ивко) Ольга Егоровна

Мать ребёнка: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна

Малая Кохновка
Смерть
Неизвестно

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