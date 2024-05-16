Шевченко (Ивко) Ольга Егоровна
Место рожденияМалая Кохновка
Дата рождения05.04.1946
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1946
Отец: Ивко Егор
Малая Кохновка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевченко Николай
Рождение ребёнка
20.01.1965
Дочь: Утва (Шевченко) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Шевченко Николай
Малая Кохновка
Рождение ребёнка
28.05.1973
Отец ребёнка: Шевченко Николай
Малая Кохновка