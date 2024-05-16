Шевченко (Ивко) Ольга Егоровна 05.04.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко (Ивко) Ольга Егоровна

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Место рождения

Малая Кохновка

Дата рождения

05.04.1946

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1946

Отец: Ивко Егор

Мать: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна

Малая Кохновка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Николай

Рождение ребёнка
20.01.1965

Дочь: Утва (Шевченко) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Шевченко Николай

Малая Кохновка
Рождение ребёнка
28.05.1973

Сын: Шевченко Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Шевченко Николай

Малая Кохновка

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