Шевченко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1965
Дочь: Утва (Шевченко) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Шевченко (Ивко) Ольга Егоровна
Малая Кохновка
Рождение ребёнка
28.05.1973
Мать ребёнка: Шевченко (Ивко) Ольга Егоровна
Малая Кохновка