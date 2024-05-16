Шевченко Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Николай

Шевченко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (Ивко) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
20.01.1965

Дочь: Утва (Шевченко) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Шевченко (Ивко) Ольга Егоровна

Малая Кохновка
Рождение ребёнка
28.05.1973

Сын: Шевченко Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Шевченко (Ивко) Ольга Егоровна

Малая Кохновка

Мы используем куки для улучшения работы сайта.