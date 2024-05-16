Коваленко Анна Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коваленко Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Коваленко Иван Терентьевич

Малая Кохновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Иван Иванович

Отец ребёнка: Коваленко Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дешевая (Коваленко) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Коваленко Иван Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
20.08.1935

Сын: Коваленко Николай Иванович

Отец ребёнка: Коваленко Иван Терентьевич

Малая Кохновка
Смерть
Неизвестно

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