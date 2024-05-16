Коваленко Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивко (Коваленко) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Коваленко Иван Терентьевич
Малая Кохновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коваленко Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дешевая (Коваленко) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Коваленко Иван Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1935
Сын: Коваленко Николай Иванович
Отец ребёнка: Коваленко Иван Терентьевич
Малая Кохновка
Смерть
Неизвестно